Covid: Europei e Francia, boom di contagi nell'Imperiese

(ANSA) - IMPERIA, 22 LUG - I festeggiamenti per l'Italia Campione d'Europa e soprattutto la vicinanza alleaAlpi Marittime francesi, che assieme alla regione Paca, Provenza Alpi e Costa Azzurra, sono state decretate "zona gialla" in Europa per i contagi, secondo fonti sanitarie sono le ragioni all'origine dell'anomala impennata dei contagi in provincia di Imperia nelle ultime ventiquattro ore.

Si tratta di 46 positivi contro i 58 di Genova, che ha una popolazione superiore compresa l'area metropolitana. Fino al prossimo 31 luglio i francesi che abitano nel raggio di sessanta chilometri possono espatriare in Italia senza presentare il tampone o altra documentazione. Da fine mese, però, il decreto dovrà essere rinnovato, altrimenti sarà necessario il green pass.

Il boom di contagi in Costa Azzurra sarebbe legato al massiccio afflusso turistico da parte dei francesi del Centro e del Nord. (ANSA).