Covid: crescono i contagi, ricoverati stabili, zero morti

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Continua a crescere il numero dei nuovi contagiati da covid: sono 134 nelle ultime 24 ore in Liguria e cresce il numero attuale dei positivi, 1804, 103 più di ieri. Ma a fronte di questo, il numero degli ospedalizzati è pressoché stabile: 20, con 6 in terapia intensiva (ieri erano 21), e non si registrano decessi (4358 da inizio pandemia). I 134 nuovi contagiati sono emersi da 2905 tamponi molecolari e 2889 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è 2,31%. Dei 134, 46 sono nell'Imperiese, 46 nell'area di Genova, 23 nello Spezzino, 12 nel Tigullio e 7 nel Savonese. I guariti sono 31.

In isolamento domiciliare ci sono 583 persone, 87 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 682.

Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 18.407 dosi di vaccino (ieri 13899). Hanno concluso il ciclo vaccinale in 630.622. I vaccini consegnati sono 1.789.035 e quelli somministrati 1.580.064, l'88% (ANSA).