Chiavari, conclusi i lavori in piazza Del Buono

(ANSA) - CHIAVARI, 22 LUG - Conclusi i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana che hanno trasformato il volto di piazza Del Buono: sabato prossimo alle 19 l'inaugurazione, a cui parteciperanno gli amministratori comunali e il parroco di Ri Basso Don Gastaldi, con taglio del nastro e concerto della Filarmonica di Chiavari.

I principali interventi di restyling della piazza hanno riguardato la realizzazione di un'area cani, un nuovo parco giochi (con uno scivolo alto sette metri, altalene e struttura per l'arrampicata), un campetto polisportivo per i più grandi, un campo da bocce, nuovi arredi e panchine, illuminazione a led, impianto di videosorveglianza integrato e oltre sessanta nuove alberature piantumate.

"È stato un lavoro che ha dato vita ad una rinnovata piazza, un nuovo polmone verde in cui ritrovarsi e poter trascorrere il tempo libero in sicurezza - spiega il sindaco Marco Di Capua - L'inaugurazione di piazza Del Buono coincide con la festa del quartiere, dedicata a N.S. della Salute, per sottolineare il forte legame con la comunità, all'insegna della condivisione, dello sport e del divertimento. Sarà l'occasione per fare il punto e presentare ai cittadini i nuovi progetti che abbiamo intenzione di realizzare per valorizzare ancora di più uno spazio a favore della collettività, facendolo diventare sempre più il punto di riferimento del quartiere". (ANSA).