S.Martino,smantellata tensostruttura emergenza

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - E' in corso lo smantellamento della tensostruttura della Croce Rossa Italiana, allestita durante l'emergenza Covid-19 nel piazzale antistante il Pronto Soccorso.

Lo comunca l'ospedale San Martino. Le attività di smontaggio, iniziate ieri pomeriggio, si concluderanno domani con la chiusura delle consegne, la verifica dei materiali e il rientro in sede della tensostruttura. Al termine dei lavori, il piazzale verrà lasciato sgombro, a disposizione per eventuali necessità Covid correlate. (ANSA).