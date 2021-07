Progetto Ex Sairo a Imperia tra vincitori bando Ministero

Il progetto di riqualificazione dell'area Ex Sairo a Imperia è stato inserito tra le proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims). La proposta avanzata dall'Amministrazione Comunale imperiese si è piazzata al 25esimo posto sulle oltre 290 pervenute da Regioni, Comuni e Città Metropolitane da tutta Italia ed esaminate dall'Alta Commissione istituita presso il Ministero. Al Comune di Imperia andranno circa 15 milioni di euro per la realizzazione del progetto informa in una nota l'amministrazione.

"È una notizia straordinaria. Non ci eravamo sbilanciati troppo sull'esito del bando, ma sapevamo di aver predisposto un progetto davvero innovativo. L'ottimo piazzamento a livello nazionale è la conferma del grande lavoro svolto nei mesi scorsi dall'Amministrazione insieme ai tecnici. Stiamo parlando di un'area rimasta per troppo tempo nel degrado e che finalmente tornerà ad essere viva, sicura e aperta alla Città. Sarà un luogo per tutti gli imperiesi, uno dei simboli della rinascita di Imperia" ha dichiarato il sindaco Claudio Scajola.