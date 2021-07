Perde controllo moto ad Arenzano, gravissimo ventenne

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Grave incidente nella notte ad Arenzano. Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso in via Don Minzoni, in pieno centro, dopo essere caduto con la sua moto. Il giovane è stato intubato dal personale del 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate ai carabinieri. (ANSA).