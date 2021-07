Liguria, da sabato stato grave pericolosità incendi

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Da sabato 24 luglio scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Lo comunica l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. "La decisione - spiega l'assessore - è stata presa viste le attuali condizioni climatiche registrate in questo ultimo periodo che hanno determinato una maggiore secchezza del terreno e una più elevata probabilità di innesco e propagazione di incendi. Il provvedimento si è reso necessario per salvaguardare l'incolumità pubblica anche nelle zone interne a seguito del periodo delle ferie estive che vedono aumentare la presenza di turisti su tutto il territorio". Lo stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnici che per l'abbruciamento di materiale vegetale e anche il divieto di mettere in funzione apparecchi elettrici come motoseghe.

Regione Liguria comunicherà la cessazione dello stato di grave pericolosità non appena le condizioni meteo lo consentiranno cioè con l'aumento dell'umidità della vegetazione. In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112.

