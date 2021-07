Edili in sciopero, manifestazione e corteo a Genova

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Manifestazione degli edili stamani in centro a Genova. Il corteo, composto da tutte le sigle sindacali di categoria, ha sostato davanti alla prefettura di Genova e poi si è recata alla sede di Ance dove una delegazione di lavoratori ha chiesto, e ottenuto, di essere ricevuta dai vertici dell'associazione. I lavoratori, in sciopero per l'intera giornata, protestano per il mancato rinnovo del contratto integrativo.

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil sottolineano che "nonostante il comparto sia in netta ripresa, l'Ance non intende sottoscrivere il nuovo contratto integrativo di lavoro, attraverso il quale si regolamentano istituti importanti sulle retribuzioni e sulla parte normativa, ma chiediamo anche un rilancio degli Enti Bilaterali per la formazione dei lavoratori: presto si apriranno tanti cantieri per le grandi opere ed è fondamentale lavorare per creare personale sempre più qualificato".

“I dati della cassa edile parlano di 9000 lavoratori e di 40 nuove aziende che si iscrivono ogni settimana, il settore sta andando bene ma l’Ance genovese è miope – ha detto Andrea Tafaria, segretario provinciale Filca Cisl – i fondi europei e nazionali sono una grande opportunità ma non possiamo pensare di lavorare solo per i prossimi tre anni, serve una strategia a lungo termine sulla base di progetti fattibili e sostenibili”. Federico Pezzoli, segretario genovese della Fillea Cgil aggiunge: “Il settore ha il vento in poppa ma è giunta l’ora della redistribuzione del reddito nei confronti delle maestranze anche tenendo conto che non abbiamo mai fatto mancare il nostro impegno nel 2020 nell’edilizia sanitaria, scolastica e strategica, a partire dalle infrastrutture“. Il rinnovo del contratto provinciale, scaduto il 30 aprile 2021 ma già prorogato più volte, è solo una parte della protesta. “Chiediamo anche un rilancio e un salto di qualità per le attività della scuola edile – afferma Mirko Trapasso, segretario provinciale della Feneal Uil – chiediamo che siano organizzati dei corsi per riqualificare lavoratori che hanno perso il lavoro ma anche per l’inserimento di nuovi giovani perché oggi soffriamo la mancanza di personale qualificato”.