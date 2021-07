Confindustria Genova: Umberto Risso eletto presidente

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Umberto Risso è stato eletto Presidente di Confindustria Genova per il quadriennio 2021-2025.

Nella guida all'associazione lo affiancheranno i vice presidenti Sonia Sandei (vicario) con delega alla Execution del Pnrr e alla Transizione ecologica del porto, Andrea Carioti con delega a Territorio e Rigenerazione urbana, Maria Caterina Chiesa con delega a Finanza e Internazionalizzazione; Vittoria Gozzi con delega a Startup e formazione, Beniamino Maltese con delega all'Economia del mare, Tommaso Profeta con delega alla Transizione digitale e Nicoletta Viziano con delega a Cultura, Turismo e Comunicazione.

Risso ha mantenuto per sé la delega alla Transizione energetica.

Del consiglio di presidenza fanno parte anche il past president Giovanni Mondinie i presidenti in carica della Piccola Industria, Andrea Razeto, e dei Giovani Imprenditori, Emilio Carmagnani. (ANSA).