Bus elettrici tra Rapallo, Santa Margherita e Portofino

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Iniziata oggi la sperimentazione di bus di linea elettrici sulla tratta Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino. La lancia Amt recependo le indicazioni dei comuni coinvolti e di Città Metropolitana per un trasporto sempre più green. La presentazione con un viaggio inaugurale in presenza degli amministratori e della stampa con discesa in Piazzetta a Portofino. La linea 82, quella per Portofino, per tutta l'estate sarà percorsa anche da due mezzi completamente elettrici, una sperimentazione che consentirà di definire le caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e delle infrastrutture per quantificare gli investimenti necessari. Il primo è stato quello di adeguare la rimessa Amt di Rapallo - San Pietro di Novella installando punti ricarica e attivando adeguata fornitura elettrica.I due bus elettrici sono gli e-bus Rampini da 8 metri modello Alé-EL, 46 posti totali, di lunghezza 7.79 m e larghezza 2.20 m, e sono stati acquistati da AMT con parte del finanziamento complessivo di 17,5 milioni di euro del Decreto Genova 1, erogato da Regione Liguria. Tutti d'accordo i tre sindaci e gli esponenti di Città Metropolitana nell'apprezzare l'iniziativa che va verso un percorso di salvaguardia e tutela ambientale su una delle strade più belle e famose del mondo. "La tratta Rapallo - Santa Margherita - Portofino presenta caratteristiche potenzialmente interessanti per una elettrificazione - sottolinea Marco Beltrami, Presidente di AMT - Un ulteriore passo di AMT per la transizione verso un trasporto pubblico sempre più ecologico e sostenibile". (ANSA).