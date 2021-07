Vaccini: Sansa, Liguria penultima per ciclo completato

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - "Con il 45% di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale la Liguria è la penultima Regione italiana ed è 14/ma per dosi somministrate in rapporto alla popolazione". Lo stigmatizza il capogruppo della Lista Sansa in Consiglio regionale Ferruccio Sansa oggi pomeriggio in aula.

"La Liguria è 20/ma contando anche le province di Trento e Bolzano per dosi di vaccino somministrate in rapporto a quelle ricevute. Quindi credo che ci sia ben poco da gloriarsi - afferma Sansa -. Il presidente della Regione Giovanni Toti dovrebbe venire a rispondere in Consiglio, se informato, perché i dati sull'andamento della campagna vaccinale non sono quelli che dice lui. Sono sbagliati nella migliore delle ipotesi, sono falsi nella peggiore. La verità è questa, se no il Governo racconta delle bugie". (ANSA).