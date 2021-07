G8: corteo di migliaia sfila per Genova 20 anni dopo

Alcune migliaia di persone hanno sfilato partendo da piazza Alimonda dove si erano radunate per la commemorazione di Carlo Giuliani, attraversndo via Tolemaide. Il corteo formalmente non era autorizzato. "Il capitale continua ad uccidere, noi continuiamo a lottare" recita uno striscione in testa al corteo. Un secondo striscione afferma "il G8 non si commemora il G20 si combatte"." Non ci sarà mai pace finché vivrà un padrone". Poco dopo l'arrivo del corteo in via Tolemaide, il punto da cui parti la carica - mai del tutto chiarita - al corteo delle tute bianche, un petardo è stato fatto esplodere riportando per un istante ai suoni di 20 anni fa. Il corteo si è comunque mosso compatto e pacifico. Incrociando una camionetta dei carabinieri si sono alzate le urla "assassini, assassini" (ANSA).