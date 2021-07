Covid:Liguria, 76 nuovi casi,oltre 600 mila vaccinati 2 dosi

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Sono 76 in nuovi casi di positività al Covid in Liguria su 6.935 test antigenici e molecolari.Scende di una unità il numero dei ricoverati che a oggi sono 19 di cui 6 in terapia intensiva.Segnalato il decesso di un uomo di 81 anni risalente al 17 luglio. 489 sono le persone i sorveglianza attiva, 35 in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 12.106 dosi di vaccini a mRna e a carica virale. I vaccinati con la seconda dose sono 602.430. Sul 1.739.807 dosi consegnate ne sono state somministrate 1.545.190 pari all'89%. (ANSA).