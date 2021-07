Centrosinistra con Bucci 'Pinocchio' contro supermercati

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Uno slogan - "le bugie hanno le gambe corte" - e una caricatura del sindaco Bucci rappresentato come Pinocchio, davanti alla sede del Comune di Genova, in via Garibaldi, sono state il corredo del presidio di protesta organizzato dalle forze del centrosinistra contro le politiche della giunta di centrodestra in tema di urbanistica e commercio.

In piazza rappresentanti di Lista Crivello, Lista Sansa, Articolo Uno, Linea Condivisa, Sinistra Italiana e Partito Democratico. "Non solo durante la campagna elettorale ma anche nelle linee programmatiche di governo Bucci aveva dichiarato che avrebbe difeso i piccoli negozi - afferma Gianni Crivello, esponente dell'opposizione a Tursi - la verità è che da corso Sardegna, a Quarto, a San Benigno a Via Piave, fino all'ex Mira Lanza e a Carignano, i progetti di trasformazione urbanistica sono tutti legati alla grande distribuzione organizzata".

"Vogliamo superare questa logica - aggiunge Ferruccio Sansa - restituendo valore al commercio tradizionale come volano di sviluppo della città e per rendere più vivo e sicuro il territorio". Il centrosinistra auspica una maggiore sinergia con i civ e i municipi nella pianificazione e teme che il proliferare dei supermercati sarà a lungo termine deleterio.

"Pensiamo che un sistema del genere possa reggere? - si domanda Crivello - io credo che finiranno per chiudere i battenti non solo i piccoli negozi ma anche gli stessi supermercati su cui tanto si sta puntando". Il presidio è stato anche l'occasione per dire no all'ipotesi di un parcheggio per 60 mezzi pesanti che il Comune vuole realizzare nell'area Erzelli destinata al futuro ospedale del ponente. La delibera di giunta sarà discussa e votata oggi in consiglio comunale. Il Pd presenterà un documento per sottolineare l'illegittimità dell'operazione.

