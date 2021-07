Cantieri autostrade: sindaco Bucci incontra residenti Gavette

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Questa mattina in Valbisagno insieme ai residenti della zona delle Gavette per confrontarci sui prossimi cantieri che interesseranno il viadotto autostradale e parlare delle problematiche che la zona sta subendo e subirà.

Da parte dell'amministrazione comunale c'è l'impegno per proporre a chi di dovere soluzioni - condivise anche questa mattina con i residenti - che possano soddisfare pienamente gli abitanti. (ANSA).