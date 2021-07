Lunghe code a Genova per imbarchi a traghetti

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Una nuova mattinata di passione per gli automobilisti genovesi a causa dell'afflusso di viaggiatori ai varchi portuali e per i lavori in autostrada. In città si registrano lunghe code per accedere ai varchi portuali, con conseguenze che si riverberano sulle autostrade. In A7 si registrano code tra Bolzaneto e Sampierdarena e tre chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla (in questo ultimo caso per i cantieri). In A10 coda tra Pegli e il bivio A10/A7 per traffico sulla viabilità ordinaria così come in A12 tra Genova Est e il bivio A12/A7. (ANSA).