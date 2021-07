G8: Attack Italia, riattualizzare sfida in autunno dopo G20

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - "Tornare a Genova non è solo memoria, è attualizzare la sfida per una società alternativa, una società della cura. Per questo, per riproporre quella sfida pensiamo di costruire tutti insieme una grande mobilitazione in autunno, al termine del G20 di Roma". Lo ha detto uno degli attivisti di Attack Italia, Marco Borsani, parlando a una platea di circa 200 giovani riuniti per l'assemblea nazionale rete 'Genova 2021: voi la malattia, noi la cura' evento che si è tenuto nell'ambito delle manifestazioni in ricordo del G8 di Genova.. "Tutto questo - ha aggiunto - per dire al G20 che non possono decidere i destini del mondo". Ricordando il G8 del 2001, Borsani ha parlato di "giorni sttraordinari, per quell'idea di speranza che avevamo portato in piazza" e "giorni tragici per la repressione che ha fatto diventrare adulto un movimento appena nato. Uj movimento però che è stato capace di attraversare quanto è successo mantenendo la propria unità" (ANSA).