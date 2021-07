Confindustria Genova, economia in ripresa, industria traina

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - Industria e servizi, sommati, a Genova viaggiano con un fatturato Italia in crescita del 7,5% ed estero del 6,2%. Ordini Italia +7% e ordini estero più 9%, con gli occupati in aumento dell'1,1%. Gli indicatori dell'economia genovese nel primo semestre del 2021, illustrati da Confindustria Genova, mostrano uno scenario deciso di crescita rispetto al primo semestre 2020, il periodo in cui è esplosa la pandemia ed è scattato il lockdown. A trainare è l'industria manifatturiera, che ha recuperato e anzi "è già oltre" sottolinea il vice direttore generale di Confindustria Genova, Guido Conforti.

"Gli indici sono tutti positivi, oltre le aspettative, e lasciano ben sperare" sottolinea il presidente di Confindustria Genova, Giovanni Mondini. E sono positive anche le previsioni complessive con le attese per il secondo semestre: fatturato +11,4%, ordini +5,1% ed esportazioni +2,7%, occupati in organico +1,3%. Tornando ai dati del primo semestre, l'industria manifatturiera, è la "locomotiva" come indica il report di Confindustria: ha fatto segnare un aumento della produzione del 13,1%, del fatturato Italia +11,2%, estero +11%, ordini Italia +12,9% e ordini estero +17,8%, occupati in organico +1,8%. Meno bene i servizi, che anche con segno positivo, mostrano segnali più timidi di ripresa. Bene trasporti e logistica (fatturato Italia +4,6% e fatturato estero +3,3%) per quanto riguarda le merci, mentre il settore passeggeri (crociere, traghetti e pure aeroporto) è ancora in sofferenza.

Il turismo sta recuperando più lentamente: nei primi sei mesi del 2021 è cresciuto il fatturato Italia del 2,2% mentre quello estero segna il passo (-8%). "Anche se qui in Liguria siamo più sfortunati di altri perché chi si occupa di turismo deve anche combattere con i disagi relativi all'emergenza sulle autostrade - aggiunge però Mondini - i turisti stanno comunque arrivando: anche gli stranieri. Stiamo ripartendo anche lì". (ANSA).