Comune Genova, via intitolata a Associazione Gigi Ghirotti

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - Intitolata questa mattina all'Associazione Gigi Ghirotti la via a doppio senso di marcia adiacente ai giardini dell'Acquasola, nel tratto finale di viale IV Novembre e la confluenza con largo XII Ottobre.

All'intitolazione ha partecipato il vicesindaco di Genova Massimo Nicolò che ha portato i saluti del sindaco Marco Bucci e della giunta e ha ringraziato "tutti i medici, infermieri e i volontari dell'associazione che quotidianamente svolgono un servizio di straordinaria importanza per i malati e le loro famiglie". L'associazione è stata fondata nel 1984 dal professor Franco Henriquet per lo studio, la terapia del dolore e le cure palliative con l'obiettivo di dare inizio a un servizio di assistenza domiciliare ai malati di tumore.

Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al vicesindaco Nicolò e al professor Henriquet: il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù, il consigliere delegato della Città Metropolitana Stefano Anzalone, l'assessore alle Pari opportunità di Regione Liguria Simona Ferro. Presente anche l'assessore comunale al Turismo Laura Gaggero. (ANSA).