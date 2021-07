A 15 anni a tutto gas su scooter rubato senza assicurazione

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - A tutta velocità senza patente e su uno scooter rubato. Nei guai è finita una ragazzina di 15 anni e il passeggero che portava, un maggiorenne. I due sono stati fermati ieri sera dagli agenti della polizia locale nella galleria Colombo, in pieno centro a Genova. Dalla targa i vigili sì sono accorti che la moto aveva anche l'assicurazione scaduta.

Gli agenti hanno così appurato che lo scooter era stato rubato il primo giugno. I due sono stati denunciati per ricettazione e la minorenne anche per guida senza patente. Sempre ieri sera, sono state 12 le persone sorprese a guidare in stato di ebbrezza: in sette avevano un tasso alcolemico di 1,5 mentre gli altri cinque un tasso tra gli 0,5 e 0,8. A tutti sono state ritirate le patenti. (ANSA).