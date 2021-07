Sampdoria, 14 gol nel primo test stagionale

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Può sorridere il neo tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa perché al di là del risultato finale (14-0 contro i dilettanti della Nuova Camunia), i suoi ragazzi assai rimaneggiati per l'assenza di molti nazionali hanno offerto indicazioni estremamente interessanti. Intanto iniziamo dal modulo, 4-2-3-1: Audero tra i pali, davanti a lui Depaoli, Ferrari, Chabot e Murru: poi il baby Yepes Laut insieme a Trimboli alle spalle del trio composto da Candreva, Gabbiadini, Caprari con Quagliarella unica punta. In gol dopo 19' Chabot, poi doppietta di Quagliarella (26' e 45'), Caprari (28') e un autorete di Bonomelli al 33' per chiudere i conti nella prima frazione. Nella ripresa pioggia di sostituzioni e di gol: tripletta di La Gumina (54′, 79′ e 83′), doppietta di Bonazzoli e sigilli di Augello (81′) Augello, Torregrossa (84'), Adrien Silva (85') e Verre (86'). Adesso si torna in campo giovedì sempre sul campo di Temù contro il Castiglione, squadra di Eccellenza lombarda. (ANSA).