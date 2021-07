Covid: Liguria, aumentano i contagi, incidenza all'1,69%

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Ci sono 72 nuovi contagiati dal Covid19 in Liguria a fronte di 4.268 test effettuati (2.175 tamponi molecolari e 2.093 test antigenici). Un dato che fa schizzare vesdo l'alto l'incidenza, che si attesta all'1,69%. I ricoverati sono 17, uno in più rispetto a ieri. Cinque sono in terapia intensiva. Nessun decesso viene segnalato dal qutidiano bollettino redatto d Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.496 dosi, di cui 1.902 di vaccini a mRna e 594 a carica virale. 585.612 persone hanno ricevuto la seconda dose. Sul 1.725.593 dosi consegnate, ne sono state somministrate 1.521.848, pari all'88% (ANSA).