Bimbo di 4 anni investito da una moto a Vesima

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Un bimbo di 4 anni è stato investito questo pomeriggio nel ponente genovese, a Vesima, da una moto sulla quale viaggiavano due persone. Secondo quanto appreso, nell'urto il bambino ha riportato un forte trauma cranico e la frattura esposta di tibia e perone. Il piccolo è stato sedato. per il trasporto al Gaslini dove è stato sottoposto alla tac. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di definizione, il bimbo sarebbe scappato alla madre e avrebbe attraversato all'improvviso la strada per raggiungere il padre sull'altro marciapiede mentre sopraggiungeva la moto.

(ANSA).