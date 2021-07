A fuoco appartamento San Fruttuoso

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Un incendio ha interessato un appartamento a San Fruttuoso, in via Archimede, nella stessa palazzina dove finoa alcuni anni fa si trovava la redazione del 'Corriere Mercantile'. L'appartamento ha preso fuoco verso 13.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autoscala. Non ci sarebbero feriti né intossicati. (ANSA).