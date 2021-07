Genoa, 5-0 allo Stubai nel primo test stagionale

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Primo test amichevole per il Genoa che a Neustift sede del ritiro della squadra di Ballardini ha sconfitto 5-0 i dilettanti dello Stubai. Dopo un primo tempo terminato 1-0 grazie al gol di testa di Shomurodov nella ripresa sono arrivati i gol di Favilli, che ha anche sbagliato un rigore che si era procurato , e soprattutto la tripletta di Flavio Bianchi. Ballardini ha schierato quasi tutti gli uomini a disposizione compreso il belga Vanheusden , ma soprattutto ha provato i tanti giovani presenti in rosa che si sono, in particolare nella ripresa, ben distinti. Il tecnico ha schierato due formazioni differenti con il solo Cassata rimasto in panchina. In entrambi i casi il Genoa è stato schierato con il 3-4-1-2.

Oltre quattrocento i tifosi presenti che hanno alternato cori a favore della squadra con cori di contestazione nei confronti di Preziosi. Intorno al quarto d'ora della ripresa la gara è stata sospesa per qualche minuto per lo scoppio di un petardo che non ha provocato danni ma creato solo disagio acustico.

Prossimo impegno mercoledì 21 luglio alle ore 17 contro il Wacker Innsbruck, formazione che milita nella serie B austriaca.

