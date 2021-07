Eutanasia: Cappato,si dia ok a firma digitale per referendum

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - "Noi oggi possiamo raccogliere le firme per il referendum soltanto in modalità cartacea. Oggi con i contagi che stanno aumentando rivolgo il mio appello alla ministra della giustizia Marta Cartabia di togliere il veto alla possibilità di sottoscrizione digitale, via spid e con firma digitale. Virginia Fiume e Lorenzo Mineo sono entrati in sciopero della fame proprio per chiedere che sia autorizzata immediatamente la possibilità di sottoscrivere il referendum per via telematica". Lo ha detto Marco Cappato stamattina a Genova per raccogliere anche nel capoluogo ligure le firme per un referendum, ha spiegato, "per poter finalmente scegliere tra l'eutanasia clandestina che c'è già e l'eutanasia legale fatte di regole, responsabilità e conoscenza".

"La politica ufficiale non ha voluto assumersi la responsabilità di una decisione, allora lo possiamo fare noi come cittadini - ha spiegato l'esponente dei radicali e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni - firmando il referendum per poter andare al voto entro 10 mesi per decidere sulla legalizzazione dell'eutanasia. Da Genova appena partiti abbiamo oltre 1.600 firme già raccolte. L'obiettivo è a portata di mano, se ci saranno tanti avvocati disponibili ad autenticare le firme, consiglieri comunali e anche volontari, che si registrano sul sito referendum.eutanasialegale.it. Ricordo che si firma anche in comune, in tutti i comuni, negli orari di ufficio".

