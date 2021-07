D'Aversa, Damsgaard? è importante per Samp

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - "Damsgaard può dimostrare ancora di più il suo valore nel campionato italiano. Gli permetterebbe di crescere ancora di più. Per quanto mi riguarda è un calciatore importante, poi nelle dinamiche di mercato non voglio entrare.

Il presidente comunque è stato chiaro che non svenderà". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa a Sky Sport parlando del futuro del talento danese.

Intanto da Bundesliga e Premier League è iniziata la caccia al centrocampista norvegese della Sampdoria Morten Thorsby: in particolare dall'Inghilterra rimbalza forte l'interessamento del Watford. Arrivato a parametro zero dall'Heerenveen nel 2019, è diventato uno dei protagonisti della squadra doriana con 54 presenze e quattro reti. Di fronte a un'offerta intorno agli 8 milioni di euro il giocatore potrebbe essere ceduto.

Intanto in Romania si parla di un sondaggio Samp per Florin Tanase, trequartista (ma all'occorrenza anche esterno d'attacco) classe '94 della Steaua Bucarest autore di 25 gol e 6 assist in 36 presenze stagionali: servono 5 milioni per il cartellino.

(ANSA).