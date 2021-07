Covid: Liguria, 55 nuovi casi, aumentano ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Ci sono 55 nuovi casi Covid positivi in Liguria a fronte di 5.873 test effettuati (2.628 test molecolari e 3.245 antigenici) con un'incidenza pari allo 0,94%. Aumentano le ospedalizzazioni: sono 16, tre in più rispetto a ieri. Cinque sono in terapia intensiva. Nei dai riportati da Regione Liguria, riferiti ai dati flusso Alisa-MInistero, è riportato un decesso avvenuto il 15 luglio, una donna di 72 anni morta alla Spezia.

Per quanto rigiarda le vaccinazionmi nelle ultime 24 ore sono state somministrate 8.348 dosi: 5.433 Pfizer-Moderna e 2.915 AstraZeneca-Johnson. In 583.376 hanno già ricevuto la seconda dose. Sul 1.725.593 di dosi consegnate ne sono state somministrate 1.519.004, pari all' 88% del totale. (ANSA).