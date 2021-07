Calcio: Samp, domani primo test con 4-4-2

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Subito in campo la Sampdoria a pochi giorni dall'inizio del ritiro a Ponte di Legno, domani sfida con i dilettanti locali della Nuova Camunia (Seconda Categoria bresciana). Il fischio d'inizio è fissato alle ore 17.30. A disposizione tutti i giocatori con il neo tecnico Roberto D'Aversa dovrebbe iniziare col 4-4-2. E l'amichevole di domani come tutte quelle previste in questo periodo di precampionato saranno trasmesse in diretta sui canali social della società blucerchiata, un investimento voluto dal presidente Massimo Ferrero per permettere a tutti i tifosi di seguire la squadra visto che l'accesso al campo di Temù è contingentato per limitazioni legate al rischio Covid. Intanto presentata la nuova maglia che si chiama Blucerchiata: la classica casacca blu royal con le quattro bande orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca al centro e sul retro. La maglia è a girocollo e al suo interno il backneck è personalizzato con la banda blucerchiata e la scritta La maglia più bella del mondo. Nel retrocollo esterno è stampato in bianco il profilo del Baciccia, tipico pescatore genovese con barba, caratteristico berretto e pipa, simbolo della squadra. (ANSA).