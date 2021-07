Toti, via a tavolo per porto più sicuro ed efficiente

(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - "Questa mattina in prefettura ho proposto ai sindacati e ai terminalisti di sedersi attorno ad un tavolo per siglare un patto per il lavoro in porto e sono felice che la mia proposta sia stata accolta. Giovedì prossimo a Palazzo San Giorgio si costituirà un tavolo per il lavoro portuale, la sua crescita e il suo sviluppo". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta così l'esito della riunione con il sindaco Marco Bucci, i sindacati, Culmv, Capitaneria, Autorità Portuale e Confindustria che ha portato alla sospensione degli scioperi proclamati nel porto di Genova per il 19 e il 28 luglio. "Credo sia importante sfruttare questo momento di crescita e di investimenti nella nostra Regione per costruire una nuova visione di porto, dove al centro non ci siano solo investimenti e infrastrutture ma anche produttività e qualità del lavoro. Le condizioni per un nuovo dialogo ci sono tutte, ho trovato un clima molto sereno e volontà di ascolto" dichiara Toti. "Sono certo che - aggiunge -, anche grazie ad importanti investimenti pubblici, il nostro porto crescerà moltissimo nei prossimi anni. C'è bisogno di formazione professionale che garantisca lavoro nel futuro e l'obiettivo è quello di avere un porto sempre più sicuro ed efficiente".

