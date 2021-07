Scappa da compagno violento in piena notte con figli minori

(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - Per sfuggire all'aggressione del compagno è scappata in piena notte in strada con i due figli minorenni. La donna è stata soccorsa dagli agenti delle volanti e l'uomo, 26 anni, ecuadoriano, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l'uomo ha aggredito la compagna in preda alla gelosia afferrandola anche per il collo. La vittima, spaventata, è scappata in strada con i figlioletti. Quando gli agenti sono entrati in casa sono stati aggrediti dall'uomo ubriaco che a quel punto è stato accompagnato in questura. La donna ha raccontato che quella non era la prima aggressione subita ma di non averlo mai denunciato per paura. (ANSA).