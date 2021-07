Porti: Genova; sciopero sospeso, via a patto sul lavoro

Accordo fatto in prefettura, i sindacati sospendono lo sciopero del porto di Genova che era stato proclamato per lunedì prossimo e lo sciopero dei portuali della Culmv del 28 luglio. Giovedì prossimo si aprirà un tavolo di confronto fra Regione, Comune, Autorità di sistema portuale, Capitaneria di porto, Confindustria Genova, Culmv e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, per arrivare a stipulare un "Patto per il porto e per il lavoro" raccogliendo la proposta di Giovanni Toti. "Visti gli impegni concreti assunti dalle istituzioni" commentano i segretari di Filt-Cgil, Fit- Cisl e Uiltrasporti e "considerate le aperture soprattutto in materia di sicurezza dichiarate da Confindustria alla presenza del prefetto" gli scioperi del 19 e del 28 sono sospesi. Resta invece confermato quello del 22 dei lavoratori di Stazioni Marittime, essendo legato ad una questione puramente aziendale.