Crollo ponte: aperte le rampe della A12 a Ceparana

"Avevamo annunciato l'apertura delle rampe entro luglio ed eccoci qui: dalle parole ai fatti".

Così Alessandro Morelli, vice ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel corso della cerimonia di inaugurazione delle nuove rampe dell'autostrada A12 a Ceparana (La Spezia). "Quella di oggi è una giornata importante che - continua Morelli - riporta inevitabilmente alla memoria il tragico crollo del ponte di Albiano ed i tanti sacrifici affrontati dalle comunità locali e dalle imprese, messe a dura prova dalla perdita di un collegamento strategico. Grazie all'impegno del commissario straordinario e alla proficua sinergia tra le istituzioni coinvolte, si è riuscito a sbloccare l'iter consegnandola in quattro mesi dall'inizio dei lavori. La strada commissariale è quella giusta".

"È un'opera importante in grado di dare molto ossigeno a un territorio che ha sofferto molto e realizzata in tempi ragionevolmente brevi, da quando si è ripreso il bandolo della matassa, dopo qualche incertezza iniziale. E' un opera che darà ai cittadini di questi territori la possibilità di muoversi con maggior agibilità, anche quando dovesse essere chiusa la strada della Ripa per il maltempo e restituisce alle aziende la possibilità di tornare ad operare con una competitività pari a quella di altri territori. Tutto questo, in attesa che il ponte di Albiano, su cui si sta lavorando, venga ricostruito, speriamo in tempi brevi" ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Resta ancora aperta - prosegue Toti - la pratica della bretella Ceparana - Santo Stefano così come sul nostro territorio restano anche altre pratiche aperte sulle infrastrutture: una dopo l'altra le stiamo affrontando".

Soddisfatto l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone : "E' una giornata straordinaria, una risposta anche di protezione civile per un territorio che patisce ormai da tanto tempo una carenza infrastrutturale a seguito del crollo del viadotto. Mi auguro di arrivare al prossimo autunno anche con la Ripa finita e sono certo che sarà così, in modo da metterci alle spalle l'incubo chiusure di questa arteria provinciale, molto trafficata e fondamentale per il nostro territorio".