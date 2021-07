Calcio: Genoa, presentata nuova maglia stagione 2021/2022

(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - "La nostra maglia. La nostra casa". Con questo slogan il Genoa ha annunciato attraverso i propri canali social la nuova prima maglia per la prossima stagione. Creata dal centro "R&D Kappa©" la divisa della stagione 2021/2022 ha la particolarità di celebrare la città di Genova.

Ad accompagnare infatti i classici quattro quarti rosso e blu vi è, tono su tono, la piantina del centro della città di Genova. Inoltre sul retro della maglia è presente la scritta in dialetto genovese "Into cheu de zena" (nel cuore di Genova) in transfer.

Dal punto di vista delle caratteristiche la maglia è creata in un tessuto ultra leggero con cuciture in nylon stretch che forniscono maggiore elasticità e comfort. La tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. (ANSA).