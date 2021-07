Un murales al Porto Antico per aiutare i Flying Angels

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Un bimbo che vola, sospinto in alto dai palloncini come nella famosa opera di Banksy, seduto su una valigia. È questo l'omaggio che Stivo, street artist genovese, ha dedicato a Flying Angels Foundation, onlus specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine, ha realizzato su un muro adiacente al Porto Antico. Ad essere rappresentato è il piccolo Abdulai, un bimbo che è stato portato dai Flying Angels in Italia, a soli tre anni, a Verona per un'operazione salvavita e l'idea di realizzare questo murale nasce da un romanzo, "Link", scritto dal manager genovese Cesare Murgia, che racconta la storia di uno street artist e i cui diritti d'autore fino al 2022 saranno devoluti proprio a Flying Angels. "Link è un romanzo fiction che parla di arte, street art - spiega Murgia - e del potente nesso che quest'ultima può avere con la beneficenza, e rappresenta una lettura della nascita della street art anche in Italia e del concetto di fruizione dell'opera d'arte". Autore della copertina, prima che del murale, è Stivo che ha sposato il progetto per diversi motivi: "Potermi sperimentare in un lavoro per me inedito la realizzazione di un murale attraverso l'uso dello stencil e dar vita nella realtà alle pagine del libro partecipando concretamente ad una raccolta fondi". Una collaborazione che permetterà di far conoscere a molte persone l'impegno della fondazione. "La realizzazione dell'opera d'arte nei pressi del Porto Antico - conclude Riccardo Rossano, segretario generale di Flying Angels Foundation - è per noi ancora più significativa, perché si trova a pochi passi dalla nostra sede, in Via San Luca, e suggella una volta di più il nostro radicamento nella città di Genova". (ANSA).