Torna 'in acqua' Palio marinaro del Tigullio

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Dopo un anno di pausa forzata a causa della pandemia, che nel 2020 ci ha costretto l'organizzazione a annullare la 61° edizione del Palio Marinaro del Tigullio domenca alle 18 a Sestri Levante torna la gara che decreterà il vincitore della 61°edizione del Palio. A differenza delle edizioni precedenti del Palio, che prevedevano 4 gare e la finale all'interno della Rievocazione storica, quest'anno sempre a causa delle restrizioni Covid , è stato possibile organizzare una sola gara , che decreterà il vincitore del Trofeo del Palio gozzo legno 22 palmi, rimandando inoltre, nuovamente, al prossimo anno la 5^ edizione della Rievocazione storica. La gara dei gozzi 22 palmi in legno sarà organizzata dalla Lni Sestri Levante e ospiterà una gara del calendario nazionale dei gozzi in vetroresina delle società affiliate Ficsf. Gli scafi di legno che scenderanno in mare saranno 5 : Lni Sestri Levante (campione dell'edizione del 2019), Compagnia Remiera Lavagnese, Lni Chiavari-Lavagna, Zoagli, Asd Agostino Moltedo San Michele di Pagana. A bordo 25 ragazzi, che si batteranno fino all'ultimo remo per aggiudicarsi il Trofeo del Palio Marinaro del Tigullio.

