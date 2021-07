Sequestrata una Porsche contrabbando da 70 mila euro

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Agenzia delle Dogane di Genova 1 in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, nel corso delle operazioni di controllo effettuate sui passeggeri in entrata nell'Ue, hanno sequestrato una Porsche Panamera che si tentava di introdurre in contrabbando in Italia. Il conducente di nazionalità tunisina è stato denunciato alle autorità competenti. Il valore stimato del veicolo è risultato essere pari a 72.500 euro e i diritti evasi ammontano a 24.795 euro.

