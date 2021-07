Sampdoria, al via il ritiro a Ponte di Legno

E' iniziato ufficialmente il ritiro della Sampdoria a Ponte di Legno dove resterà fino al 30 luglio.

La squadra è arrivata nel primo pomeriggio nel quartier generale, nella lista dei convocati ci sono Murru e Bonazzoli rientrati dal prestito al Torino e alcuni baby della Primavera che sono arrivati fino alla semifinale per lo scudetto. Non ci sono i giocatori che sono stati impiegati con le rispettive nazionali ad Euro 2020 ma non solo: il polacco Bereszynski si unirà al gruppo il 22 luglio, Colley il 20 mentre Jankto il 26.

Invece Damsgaard e Yoshida si metteranno a disposizione del nuovo tecnico Roberto D'Aversa quando la squadra tornerà a Genova dopo le due settimane a Ponte di Legno a causa degli impegni con Danimarca e Giappone agli Europei e alle qualificazioni per Tokio 2020.