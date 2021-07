Genoa: colpo Sirigu, sarà lui il portiere titolare

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Un campione d'Europa per la porta del Genoa. Salvatore Sirigu difenderà i pali della squadra di Davide Ballardini nella prossima stagione. Il portiere sardo dopo quattro stagioni ha lasciato il Torino in mattinata, rescissione consensuale, come comunicato dal club granata.

Il suo futuro sarà al Genoa dove è pronto un contratto annuale con opzione per la stagione 2002/2023, si attende solo l'ufficialità da parte del club di Enrico Preziosi che ha messo a segno il primo vero colpo di un mercato estivo che stentava a decollare.

Sirigu, che avrà come compagni di reparto Marchetti e Andrenacci, erediterà la maglia di titolare da Mattia Perin tornato invece alla Juventus dopo una stagione e mezza in prestito a Genova.

Con il portiere della nazionale salgono a tre i volti nuovi della rosa di Ballardini. Gli altri, già in ritiro a Neustift, sono infatti l'attaccante polacco Buksa e il difensore belga, arrivato dall'Inter, Vanheusden. (ANSA).