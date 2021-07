Tokyo: Chiavari premia maestro scherma Falcini

Questa mattina in sala del consiglio comunale il sindaco di Chiavari Marco Di Capua, il presidente del consiglio Antonio Segalerba, l'assessore allo sport Gianluca Ratto e il consigliere delegato David Cesaretti, hanno consegnato una targa di riconoscimento a Giacomo Falcini, maestro della Chiavari Scherma che volerà a Tokyo per seguire la squadra Nazionale di Spada Femminile alle Olimpiadi, previste dal 23 luglio all' 8 Agosto 2021. Presenti anche gli allievi e il presidente della società Nicola Orecchia.

"A Giacomo Falcini vanno le nostre congratulazioni, a nome di tutta l'amministrazione comunale, per il prestigioso traguardo raggiunto. La partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 è motivo di orgoglio per tutta la nostra città e per tutti gli sportivi del territorio - dichiarano gli amministratori -. Ma il nostro in bocca al lupo va anche a Stefano Luongo che prenderà parte ai giochi olimpici nella squadra di pallanuoto. Due atleti che porteranno il nome di Chiavari in tutto il mondo".