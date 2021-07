Genoa; Ballardini 'calendario? inizio impegnativo'

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - Avvio di stagione da brividi per il Genoa di Davide Ballardini che esordirà a San Siro contro i campioni d'Italia dell'Inter e alla seconda giornata sfiderà il Napoli. "L'inizio sarà sicuramente impegnativo - ha detto il tecnico rossoblù -. Giocheremo contro due squadre candidate alla vittoria del campionato, prima la trasferta in casa dell'Inter campione d'Italia e poi in casa con il Napoli. Di facile non c'è nulla e gli avvii presuppongono sempre delle complicazioni".

A dicembre, il 12, si giocherà invece il derby d'andata con il Genoa padrone di casa mentre il ritorno sarà il primo maggio a tre giornate dalla fine della stagione. "Il primo derby? Lo avremo più avanti nel corso della stagione. Ora è prematuro pensarci e lo faremo a tempo debito", ha aggiunto. Un calendario che quest'anno sarà diverso con il girone di ritorno asimmetrico rispetto all'andata, una novità che il tecnico ravennate sembra gradire: "Mi piace l'introduzione di questo elemento, per natura sono curioso e questa è una novità interessante". (ANSA).