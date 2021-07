Covid: in Liguria 40 nuovi contagi, un decesso

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - Ci sono 40 nuovi contagi covid in Liguria, emersi dopo 2.979 tamponi molecolari e 2.679 test antigenici rapidi, per un'incidenza dello 0,7% sul totale dei test effettuati. Scendono nuovamente gli ospedalizzati, che sono ora 13 (-4), con 5 persone in terapia intensiva (-1). Risalgono i positivi totali: 1.435 (+38), mentre in isolamento domiciliare ci sono 195 persone (+27). E c'è da registrare una nuova vittima, un uomo di 75 anni deceduto il 30 giugno all'ospedale di San Paolo di Savona.

Rispetto ai nuovi contagi, sono 19 su Genova, 8 su Spezia, 6 su Imperia, 1 a Savona e 1 a Chiavari; 5 sono relativi a persone non residenti in regione.

In Liguria ad oggi alle 16 sono stati somministrati 1.482.146 vaccini, pari all'88% di quanto consegnato. Nell'ultima giornata sono state fatte 11.074 vaccinazioni: 7.455 del tipo mRna e 3.619 con vaccini a vettore virale. Hanno completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose di Moderna o Comirnaty (Pfizer) 485.386 presone, mentre 72.455 persone hanno ricevuto anche la seconda dose AstraZeneca. (ANSA).