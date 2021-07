Turismo, Genova lancia itinerari geolocalizzati

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Genova diventa protagonista di una narrazione incisiva e coinvolgente: grazie alla collaborazione con la nota piattaforma di local audio Loquis, è stato possibile pubblicare sulla app i podcast geolocalizzati dedicati alla città e alle sue attrattive. I turisti e i visitatori avranno così modo di ascoltare la spiegazione attraverso il proprio smartphone senza necessariamente visualizzarne lo schermo, liberi di rivolgere direttamente lo sguardo ai dettagli di attrazioni e monumenti, immergendosi nell'atmosfera cittadina per vivere un'esperienza di soggiorno originale e completa, inserita in un'offerta turistica sempre più ampia e attuale. Per accedere a questo contenitore di storie e racconti, sarà sufficiente scaricare gratuitamente sul proprio dispositivo mobile l'APP Loquis (disponibile sia IOS, sia per Android) e cercare i canali del Comune di Genova."L'esigenza di stimolare la ripresa dei flussi di visitatori e di consolidare l'immagine di Genova come destinazione turistica e città d'arte - ha detto l'assessore al turismo Laura Gaggero - , ha comportato la messa a punto di attività e strategie mirate, che si articolano su più fronti. Mi riferisco al Genova City Pass, ai pacchetti di offerte turistiche esclusive, spesso derivanti da azione di co-marketing, ai nuovi totem informativi installati in aree strategiche". (ANSA).