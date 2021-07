Toti ai giovani,libertà e normalità passa attraverso vaccini

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - "In alcune fasce di popolazione abbiamo superato l'immunità di gregge e siamo sopra il 56% di popolazione vaccinata con entrambe le dosi, mentre tra gli over50 siamo oltre il 70% di persone immunizzate. Per incentivare e promuovere ancora la vaccinazione, oltre alle prossime open night rivolte soprattutto ai giovani, ho chiesto ai direttori generali delle aziende sanitarie di individuare per il mese di agosto anche postazioni facilmente raggiungibili nei luoghi di maggior transito turistico e di passeggio". Lo scrive in una nota il governatore ligure Giovanni Toti.

Toti rivolge anche un appello ai giovani che "oggi hanno una vita sociale più intensa e sono meno coperti dalla vaccinazione: devono capire che la loro libertà, la possibilità di tornare a scuola a settembre incontrando i loro compagni tornando ad una vita normale passa assolutamente attraverso i vaccini - ha concluso -. Per questo, è soprattutto per loro che abbiamo pensato alle prossime open night in programma giovedì 15 e anche la prossima settimana". (ANSA).