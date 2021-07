La Sampdoria si vaccina al San Martino

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - A due giorni dalla partenza per il ritiro a Ponte di Legno, la Sampdoria si è vaccinata al gran completo. Roberto D'Aversa e i calciatori blucerchiati hanno aderito alla campagna vaccinale anti Coronavirus-Covid-19. A partire dal primo pomeriggio, capitan Fabio Quagliarella e compagni si sono infatti recati all'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, presso l'unità operativa Igiene del Padiglione 3, per vaccinarsi.

In mattina la squadra si era ritrovata a Bogliasco per effettuare i test Mapei per fare una fotografia delle condizioni fisiche della squadra in vista della ripresa ufficiale della preparazione. (ANSA).