Covid: Liguria, 25 nuovi casi,zero decessi,5 ricoveri in più

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Sono 25 i nuovi casi di contagio da Covid19 in Liguria a fronte di 5.643 test (2.938 molecolari e 2.705 antigenici). L'incidenza sale a 0,44%. Gli ospedalizzati sono 17, 5 in più rispetto a ieri, di cui 6 in Intensiva.Non sono segnalati decessi. In isolamento domiciliare ci sono 168 persone, 5 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono state somministrate 1.470.827 dosi pari all'88% delle dosi consegnate (1.675.983). Nelle ultikme 24 ore sono state somministrate oltre 13 mila dosi: 9.035 dosi di vaccino a mRna e 3.988 dosi di vaccino a vettore virale. In tutto sono state vaccinate con seconda dose 549.863 persone. (ANSA).