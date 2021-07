Covid: Flashback Galliera, immagini di trincea per ricordare

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Immagini che sono frammenti di emozioni forti: paura, incertezza, sollievo e gratitudine, emozioni di un anno passato sulla prima linea del fronte contro il Covid al Pronto soccorso dell'Ospedale Galliera. Tutto questo è 'Covid Flashback - Pronto soccorso Ospedali Galliera', il libro fotografico (Erga Edizioni, Genova) realizzato dal fotografo Roberto Bobbio nel reparto di prima emergenza dell'ospedale di Carignano. Coautore del volume è Paolo Cremonesi, primario di Medicina e chirurgia d'urgenza e direttore del Dea del Galliera. Il progetto editoriale è di Tiziana Zito, realizzato grazie alla sponsorizzazione di Asef - Servizi Funebri del Comune di Genova, con il patrocinio della Regione Liguria. "La guerra contro il Covid-19 non è ancora terminata - ha detto il governatore Giovanni Toti - ma se questa regione è riuscita a far fronte all'emergenza, superando meglio che altrove la seconda e la terza ondata, lo deve soprattutto al lavoro compiuto da tutti i professionisti del nostro sistema sanitario, medici, infermieri, oss". Da qui, ha detto Toti, "dobbiamo ripartire insieme facendo tesoro dell'esperienza vissuta e delle professionalità che il sistema ha saputo esprimere per costruire una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini". "Non ho mai visto - ha detto Cremonesi - qui in Europa, nulla di paragonabile all'epidemia di Sars-CoV-2". "Ogni giorno, durante la pandemia, lavorare è stato come combattere una guerra - hanno detto Franco Rossetti, dirigente amministrativo di Asef e Maurizio Barabino, amministratore unico di Asef - A marzo 2020, improvvisamente, il numero dei servizi funebri si è triplicato. Dovevamo garantire la sicurezza dei lavoratori e fare bene il nostro lavoro. Funerali ridotti a soli trasporti funebri, famigliari affranti per avere perso i propri cari senza neppure un saluto, operatori sotto stress. Questa - hanno concluso - è un'opera necessaria, per non dimenticare".

(ANSA).