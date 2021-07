Cantieri autostrade: altra giornata di caos su rete Liguria

Un'altro giorno di caos sulle autostrade dlla Liguria a causa dei cantieri per la manutenzione e per incidenti sulla rete. La situazione peggiore in A12 Genova-Livorno dove si registrano sette chilometri di coda tra Recco e Chiavari per un veicolo in avaria, e altrettanti tra Lavagna e Rapallo. In tilt in particolare il casello di Rapallo, dove anche le auto dirette a Genova sono rimaste ferme a causa del blocco del traffico in entrata verso Livorno nonostante il lavoro dei tecnici di Aspi per garantire una passaggio a senso unico alternato.

In A10 Genova-Savona sono sei i chilometri di coda tra Varazze e il bivio A10/Inizio Complanare Savona. In A7 Genova-Milano coda di quattro chilometri tra Genova Bolzaneto e Busalla. E, infine, in A26 (Genova-Alessandria) coda tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per incidente.