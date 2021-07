Picchia la mamma e gli trovano serra marijuana, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Picchia la mamma e quando i poliziotti intervengono scoprono una serra di marijuana. L'uomo, 42 anni, è stato denunciato. Le volanti sono intervenute ieri sera a Sestri Ponente dopo la chiamata di una anziana che ha raccontato che il figlio l'aveva picchiata con calci e pugni e per questo si era chiusa in camera da letto terrorizzata. Gli agenti sono arrivati nell'appartamento riuscendo a entrare solo dopo avere chiamato i vigili del fuoco perché non apriva nessuno. Quando sono riusciti a entrare hanno trovato l'anziana scossa che però non ha voluto denunciare il figlio. I poliziotti hanno però sentito a un certo punto un forte odore di cannabis.

Dietro una porta, che l'uomo non voleva aprire, c'erano due serre con sistema di illuminazione, ventilazione ed essiccazione, una delle quali conteneva sei piante di marjuana alte circa 90 cm. Durante un controllo più accurato dell'abitazione sono stati trovati anche sei barattoli contenenti 128 grammi della stessa sostanza essiccata. (ANSA).