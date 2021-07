Palpeggia ragazza durante festeggiamenti vittoria Europei

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - La notte 'azzurra' a Genova si è conclusa con un uomo denunciato per violenza sessuale e alcuni interventi del 118 per gente ubriaca. In piazza De Ferrari una ragazza di 18 anni è stata palpeggiata da un cittadino pakistano di 34 anni, completamente ubriaco. A soccorrere la giovane diversi ragazzi che hanno inseguito l'uomo in attesa dell'intervento della polizia. Gli agenti lo hanno poi denunciato per violenza sessuale. Un giovane è stato scippato sempre a De Ferrari mentre un altro è stato colpito al volto con un calcio. Tanti gli interventi del 118 per gente ubriaca.

